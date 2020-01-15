Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı

Antalya kampında sık sık lig kadar Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini söyleyen Fenerbahçeli oyuncular, ara tatil sonrasıSarı-lacivertliler, Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Hes Kablo Kayserispor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.İkinci yarıda önce Gustavo, ardından Kruse ve Vedat girse de bu hamleler sonucu değiştirmedi ve mücadele golsüz berabere bitti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor karşılaşmasında uzun süre kadroda şans bulamayan isimlere görev verdi. Alper Potuk, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncuları sahaya süren tecrübeli çalıştırıcı, kaleyi Harun Tekin'e emanet etti. Hücum hattında ise Vedat Muriqi'in yerine Mevlüt Erdinç forma giydi. Ancak özellikle ilk yarıda mücadele etseler de üretken olmayı başaramayan sarı-lacivertli oyuncular, rakip kalede tehlike yaratamadılar.KayserisporBaşkanı Berna Gözbaşı, yeni transferlerinin lisansının bu maça yetişmemesine isyan etti. Bu konuda birilerinin hainlik yaptığını ifade eden Gözbaşı, "Yeni transferlerin lisansının yetişmemesinde hainlik hikâyesi var. Dün (önceki gün) 18.00'de operasyon yapıldı. Yarın (bugün) çözüyoruz. Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez!" dedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ağır gribal enfeksiyon geçirdiği ve ateşi yükseldiği için dün Kayserispor maçında yedek kulübesinde yer almadı. Yanal'ın yerine antrenör Volkan Kazak takımı yönetti.Maçın son anlarında sakatlanan Deniz Türüç, sol dizini gösterip sorun olduğunu işaret etti. Değişiklik hakkı dolduğu için bir süre böyle devam eden Deniz, dayanamayıp son düdüğü beklemeden oyundan çıktı.6 yılaradan sonra yeniden Kayserispor ile anlaşan Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki, ikinci dönemindeki ilk resmi maçına dün Fenerbahçe karşısında çıktı.Avusturya ekibi Red BullSalzburg'unbaşkanıSiegmundGruber,Fenerbahçe'nin21 yaşındakigolcü MergimBerisha'yı transferetmek istediğiniaçıkladı.Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı son 34 maçın sadece 3'ünü kaybederken, 10 kez berabere kaldı.12 kez rakip alanda gol denemesi yapan Fenerbahçe, 4'ünü kale ile buluştururken 8'i ise karavana oldu.

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