Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı

Antalya kampında sık sık lig kadar Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini söyleyen Fenerbahçeli oyuncular, ara tatil sonrası ilk sınavda bekleneni veremedi.
Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Hes Kablo Kayserispor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Kayseri ekibi, 34'te Lopes ile ağları havalandırdı ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İkinci yarıda önce Gustavo, ardından Kruse ve Vedat girse de bu hamleler sonucu değiştirmedi ve mücadele golsüz berabere bitti. Fenerbahçe turu 21 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak rövanşa bıraktı.
YEDEKLER IŞIK VERMEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor karşılaşmasında uzun süre kadroda şans bulamayan isimlere görev verdi. Alper Potuk, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncuları sahaya süren tecrübeli çalıştırıcı, kaleyi Harun Tekin'e emanet etti. Hücum hattında ise Vedat Muriqi'in yerine Mevlüt Erdinç forma giydi. Ancak özellikle ilk yarıda mücadele etseler de üretken olmayı başaramayan sarı-lacivertli oyuncular, rakip kalede tehlike yaratamadılar.
'OPERASYON YAPTILAR'
Kayserispor
Başkanı Berna Gözbaşı, yeni transferlerinin lisansının bu maça yetişmemesine isyan etti. Bu konuda birilerinin hainlik yaptığını ifade eden Gözbaşı, "Yeni transferlerin lisansının yetişmemesinde hainlik hikâyesi var. Dün (önceki gün) 18.00'de operasyon yapıldı. Yarın (bugün) çözüyoruz. Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez!" dedi.
GRİP OLAN YANAL MAÇA ÇIKAMADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ağır gribal enfeksiyon geçirdiği ve ateşi yükseldiği için dün Kayserispor maçında yedek kulübesinde yer almadı. Yanal'ın yerine antrenör Volkan Kazak takımı yönetti.
DENİZ TÜRÜÇ BİTİREMEDİ
Maçın son anlarında sakatlanan Deniz Türüç, sol dizini gösterip sorun olduğunu işaret etti. Değişiklik hakkı dolduğu için bir süre böyle devam eden Deniz, dayanamayıp son düdüğü beklemeden oyundan çıktı.
PROSİNECKİ 6 YIL SONRA İLK KEZ
6 yıl
aradan sonra yeniden Kayserispor ile anlaşan Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki, ikinci dönemindeki ilk resmi maçına dün Fenerbahçe karşısında çıktı.
FENERBAHÇE BERİSHA'YI İSTEDİ
Avusturya ekibi Red Bull
Salzburg'un
başkanı
Siegmund
Gruber,
Fenerbahçe'nin
21 yaşındaki
golcü Mergim
Berisha'yı transfer
etmek istediğini
açıkladı.
10
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı son 34 maçın sadece 3'ünü kaybederken, 10 kez berabere kaldı.
4
12 kez rakip alanda gol denemesi yapan Fenerbahçe, 4'ünü kale ile buluştururken 8'i ise karavana oldu.