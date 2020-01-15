MHK’den 4 kritik değişiklik

Penaltı vuruşları ve VAR müdahale çizgisi...
Topa vurulduğu anda kalecinin arkadaki ayağı ile kale çizgisi
arasındaki
yeşil çim gözükürse, yani ayak
çizgilerle temas halinde değilse kaleci
ihlal yapmış olarak kabul edilecektir.
VAR sisteminin kullanıldığı maçlarda, hakemlerin toleransının sıfıra indirilmesine karar verilmiştir.
Ceza sahası içerisinde itme ve çekmeler...
Hakemlerin bu konuda toleransı
düşürmeleri istenmiştir. İstenmeyen hareketlerin devamında uygun cezalandırmaların yapılması talimatı verilmiştir.
VAR müdahale çizgisi...
VAR kontrolleri ve gözden
geçirmeleri sırasındaki zaman
kaybının beklentilerin üstünde
olduğu gözlemlenmiştir. Bu konuda hakemlerle gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Ayağa basmalar ve ellerin kolların kural dışı kullanımı...
Ayağa basmalar, özellikle
oyuncuların geç kalarak yaptığı
müdahaleler sonrasında olduğunda, kontrolsüz hareket olarak değerlendirilip sarı kartla cezalandırılacaktır.
Temas noktasının oyuncunun
kramponlarının daha yukarısında
olduğu durumlarda ise, hız
ve şiddet göz önünde bulundurulacak,
kırmızı kart gösterilecektir.