MHK’den 4 kritik değişiklik

BUGÜN NELER OLDU

Topa vurulduğu anda kalecininarasındakiyeşil çim gözükürse, yani ayakçizgilerle temas halinde değilse kaleciihlal yapmış olarak kabul edilecektir.VAR sisteminin kullanıldığı maçlarda,Hakemlerin bu konudadüşürmeleri istenmiştirVAR kontrolleri ve gözdengeçirmeleri sırasındaki zamankaybının beklentilerin üstündeolduğu gözlemlenmiştir.Ayağa basmalar, özellikleoyuncuların geç kalarak yaptığımüdahaleler sonrasında olduğunda,Temas noktasının oyuncununkramponlarının daha yukarısındaolduğu durumlarda ise, hızve şiddet göz önünde bulundurulacak,kırmızı kart gösterilecektir.