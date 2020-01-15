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MHK’den 4 kritik değişiklik

’da düzenlenen MHK Kış Semineri’ndeki teknik eğitimlerin ardından değişen kurallar tarafından duyuruldu

Giriş Tarihi: 15.1.2020
MHK’den 4 kritik değişiklik
Penaltı vuruşları ve VAR müdahale çizgisi...
Topa vurulduğu anda kalecinin arkadaki ayağı ile kale çizgisi arasındaki yeşil çim gözükürse, yani ayak çizgilerle temas halinde değilse kaleci ihlal yapmış olarak kabul edilecektir. VAR sisteminin kullanıldığı maçlarda, hakemlerin toleransının sıfıra indirilmesine karar verilmiştir.

Ceza sahası içerisinde itme ve çekmeler...
Hakemlerin bu konuda toleransı düşürmeleri istenmiştir. İstenmeyen hareketlerin devamında uygun cezalandırmaların yapılması talimatı verilmiştir.

VAR müdahale çizgisi...
VAR kontrolleri ve gözden geçirmeleri sırasındaki zaman kaybının beklentilerin üstünde olduğu gözlemlenmiştir. Bu konuda hakemlerle gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Ayağa basmalar ve ellerin kolların kural dışı kullanımı...
Ayağa basmalar, özellikle oyuncuların geç kalarak yaptığı müdahaleler sonrasında olduğunda, kontrolsüz hareket olarak değerlendirilip sarı kartla cezalandırılacaktır. Temas noktasının oyuncunun kramponlarının daha yukarısında olduğu durumlarda ise, hız ve şiddet göz önünde bulundurulacak, kırmızı kart gösterilecektir.
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MHK’den 4 kritik değişiklik
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