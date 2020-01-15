SON DAKİKA | Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile oynanan karşılaşmadan 4-

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz."

24 MAÇA ÇIKMIŞTI

Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında 24 maça çıktı. 47 yaşındaki teknik adam, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

SİVASSPOR MAÇINDAN SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçın ardından Sivasspor'un kendilerinden güçlü olduğunu ifade etmişti. Yalçın, "İki ayaklı maçlarda böyle bir skorun altından kalkmak tabii ki kolay değil, zor bu skorun altından kalkmak. Çok basit goller yedik. Oyuna iyi başlamadık. Maalesef karışık bir takımla çıktık bu akşam. Mücadele de Sivasspor bizden daha güçlüydü, daha fazla koşuyorlar, daha fazla mücadele ediyorlar. Biz onları yapmakta zorlandık bu akşam. Bu sene kupa biraz zor, çünkü bütün büyük takımlar kupada var. Çok geniş bir kadromuz yok. İki tarafta maksimum güçle oynamak bizim için zor ama rövanşı var tabii ama ne olur bilinmez. Lige hazırlanıyoruz. İlk yarı bitti, ikinci yarı aynı kadro ile devam edip ikinci yarıyı da iyi bir puanla iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç hem bizim için, hem Malatyaspor için iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1-0 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR 2-0 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR 3-0 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR 4-0 BTC TURK YENİ MALATYASPOR