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'dan bir bomba daha! Gavranovic iddiası

'in ilk yarısını lider 'un 5 puan gerisinde tamamlayan ligin ikinci yarısına nokta transferlerle girmenin planlarını yapıyor. 'den Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan bordo-mavililer Ogenyi Onazi'nin de sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Trabzonspor'la ilgili yeni bir iddia da Hırvat basınından geldi. Trabzonspor'un 30 yaşındaki ile ilgilendiği yazıldı.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 15:31
Trabzonspor'dan bir bomba daha! Gavranovic iddiası

Trabzonspor'a Talisca transferinden sonra bir bomba isim daha yazıldı. Bordo mavililerin, Dinamo Zagreb forması giyen 30 yaşındaki forvet Mario Gavranovic ile ilgilendiği iddia edildi.

İspanya'dan Estadio Deportivo, Sevilla'nın Bundelisga'ya gönderdiği Munar Dabbur'un yerine golcü bir oyuncu aradığı haberini yaptı. Gazete daha önce Schalke ve Zürih'te oynayan son olarak da Dinamo Zagreb forması giyen 30 yaşındaki forvet oyuncusuyla Trabzonspor'un da ilgilendiğini yazdı.

15 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST

Gazete, Hırvat basının ise Gavranovic'i talip olan takımlar arasında Trabzonspor ve Sevilla'nın dışında Portekiz'den Sporting Lizbon'un ve İngiltere'den Brighton'un da olduğunu iddia etti. 1.75 boyundaki 30 yaşındaki Gavranovic, 2011 yılından Hırvat bir ailenin oğlu olmasına rağmen Lugano kentinde doğduğu için İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyiyor. Dinamo Zagreb'le 1.5 yıllık daha anlaşması bulunan Garvanovic, bu sezon 15 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

SON DAKİKA | Trabzonspor Onazi ile yolları ayırdı!

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Trabzonspor'dan bir bomba daha! Gavranovic iddiası
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