Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var? A Spor ve ATV yayın akışı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, bugün oynanacak 3 maç ile devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kapsamında bugün, Alanyaspor ile Kasımpaşa, BB Erzurumspor ile Beşiktaş, Ç. Rizespor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Kupa maçlarını yakından takip eden futbolseverler için ZTK son 16 fikstüründe bugün hangi maçlar var sorusunu yanıtladık. İşte ATV ve A Spor yayın akışı…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

16:00 Alanyaspor – Kasımpaşa

18:30 BB Erzurumspor – Beşiktaş

20:30 Ç. Rizespor – Galatasaray

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupasında bugün Alanyaspor – Kasımpaşa maçı ile BB Erzurumspor – Beşiktaş maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Çaykur Rizespor Galatasaray müsabakasının yayın kanalı ise ATV.