Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var? A Spor ve ATV yayın akışı

’nda bugün hangi maçlar var? A Spor ve

son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dün oynanan 3 maç ile başlayan son 16 turu, bugünkü 3 müsabaka ile devam edecek. Kupa heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler, Ziraat Türkiye Kupası günün fikstürünü araştırıyor. Bu bağlamda arama motorlarının günün öne çıkan sorusu Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var olurken, kupanın yayıncı kuruluşu A Spor ve ATV yayın akışını bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 14:28
Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var? A Spor ve ATV yayın akışı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, bugün oynanacak 3 maç ile devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kapsamında bugün, Alanyaspor ile Kasımpaşa, BB Erzurumspor ile Beşiktaş, Ç. Rizespor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Kupa maçlarını yakından takip eden futbolseverler için ZTK son 16 fikstüründe bugün hangi maçlar var sorusunu yanıtladık. İşte ATV ve A Spor yayın akışı…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

  • 16:00 Alanyaspor – Kasımpaşa
  • 18:30 BB Erzurumspor – Beşiktaş
  • 20:30 Ç. Rizespor – Galatasaray

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupasında bugün Alanyaspor – Kasımpaşa maçı ile BB Erzurumspor – Beşiktaş maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Çaykur Rizespor Galatasaray müsabakasının yayın kanalı ise ATV.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var? A Spor ve ATV yayın akışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN