Benfica’ya yine piyango vurdu

BUGÜN NELER OLDU

ottenham'ın dün Benfica'dan satın alma opsiyonu ile 1.5 yıllığına kiraladığıHenüz 10 yaşında iken 215 pound (1650 TL) ve bir çanta dolusu top karşılığında Benfica'nın altyapısına gelen Gabonlu futbolcu, yetenekleri ile kısa sürede kendisini kabul ettirip 17 yaşında Benfica'nın B Takımı'na yükselirken, geçen sezon da A Takım'da oynama başarısı gösterdi. Genç yıldızları bulup parlatmasıyla tanınan Benfica ise yine turnayı gözünden vurdu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de geçen sezon Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadıkları maçlardan sonra