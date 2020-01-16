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’ya yine piyango vurdu

’ten 126 milyon Euro kazanan Portekiz ekibi, 215 pound ve bir çanta top karşılığı aldığı Gedson Fernandes’i de 65 milyon Euro satın alma bedeli ile Tottenham’a kiraladı

Giriş Tarihi: 16.1.2020
Benfica’ya yine piyango vurdu
Tottenham'ın dün Benfica'dan satın alma opsiyonu ile 1.5 yıllığına kiraladığı Gedson Fernandes'in hikâyesi filmlere konu olacak cinsten. Henüz 10 yaşında iken 215 pound (1650 TL) ve bir çanta dolusu top karşılığında Benfica'nın altyapısına gelen Gabonlu futbolcu, yetenekleri ile kısa sürede kendisini kabul ettirip 17 yaşında Benfica'nın B Takımı'na yükselirken, geçen sezon da A Takım'da oynama başarısı gösterdi. Genç yıldızları bulup parlatmasıyla tanınan Benfica ise yine turnayı gözünden vurdu. Sezon başında Joao Felix'i 126 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e satan Benfica, şimdi de Fernandes'i Tottenham'a 1.5 yıllığına kiralayıp sözleşmesine de 65 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koydu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de geçen sezon Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadıkları maçlardan sonra Gedson Fernandes'ten övgüyle bahsetmişti.
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Benfica’ya yine piyango vurdu
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