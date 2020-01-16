Hile hurdamız yok

GUILHERME'Yİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bütçe limitinden transfere kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu. Satır başları şöyle:lisanslama bölümünün koyduğu sınırlamalar nedeniyle maalesef transfer yapabilecek noktaya gelemiyoruz.limiti aşan kulüplere yaptırım uygulamaması durumunun olmadığını düşünüyorum.. Zan altında kalırlar.Ürkmezgil de aynı konulardna şikâyetçi ama bugün öyle değil gibi. Kendisini aradım,dedi. Transferi bilmek ayrı şey, onaylamak ayrı şeydir. Eğer Ahmet Bey 'Bakın burada imzam var' diyorsa o zaman farklı. Ama biz bu imzaları görmedik.çıkan vergi yasasına göre vergide %15'ten %40 dilimine gireceğimiz için futbolculardan herhangi bir indirim talebimiz olmadı.artırmak için hile ve hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaşız, koca bir camiayız.Euro maaş alan adama (Ajdin Hasic) 2 milyon Euro imza parası vermek mantıklı değil.Ne kaybetmek ne de teslim olmak istiyoruz.Beşiktaş'a transferi konuşulan Guilherme için şunları söyledi: "Bahsi geçen futbolcuyla ilgili herhangi bir görüşmem olmadı. Menajerler bu dönemde aktif olabiliyor. Bu futbolcunun gelebileceği yönünde yapılan teklifte şartlarının sorulmasının ardından pozitif bir cevap verilmemesine rağmen hâlâ bunu gündemde tutuyorlar. TFF'den hakkımız olan konuyla ilgili gereken çalışmaları yaptık. Ama bu olmadan transfer yapmak yanlış olur. Bir görüşmenin futbolcu transferinin gerçekleşmesini içermesiyle ilgili yapılan algıyı da anlamıyorum."KULÜPLERIN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesiyle ilgili de konuşan Çebi, "Takımların satılması gündemde değildi. Gündeme gelse toplantı kısa sürerdi. Son derece yapıcı bir toplantıydı. Cumhurbaşkanımıza bize dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatan ifadeleri için teşekkür ediyorum" dedi.