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Hile hurdamız yok

“Biz Beşiktaşız, bütçe oluşturmak için hile hurda düşünmüyoruz” diyen başkan, ’nin limiti aşan kulüplere yaptırım uygulamaması halinde zan altında kalacağını da belirtti

Giriş Tarihi: 16.1.2020
Hile hurdamız yok
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bütçe limitinden transfere kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu. Satır başları şöyle:
TFF lisanslama bölümünün koyduğu sınırlamalar nedeniyle maalesef transfer yapabilecek noktaya gelemiyoruz. Düşen faizlerin bize de yansıtılmasında ısrar ediyoruz.
TFF'NİN limiti aşan kulüplere yaptırım uygulamaması durumunun olmadığını düşünüyorum. Böyle bir şey büyük suç ve günahtır. Zan altında kalırlar.
AHMET Ürkmezgil de aynı konulardna şikâyetçi ama bugün öyle değil gibi. Kendisini aradım, "Açıklamalarım yanlış anlaşılmış' dedi. Transferi bilmek ayrı şey, onaylamak ayrı şeydir. Eğer Ahmet Bey 'Bakın burada imzam var' diyorsa o zaman farklı. Ama biz bu imzaları görmedik.
SON çıkan vergi yasasına göre vergide %15'ten %40 dilimine gireceğimiz için futbolculardan herhangi bir indirim talebimiz olmadı.
BÜTÇEYİ artırmak için hile ve hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaşız, koca bir camiayız.
100 BİN Euro maaş alan adama (Ajdin Hasic) 2 milyon Euro imza parası vermek mantıklı değil. Bütçede yer yok. Ne kaybetmek ne de teslim olmak istiyoruz.

GUILHERME'Yİ MENAJERİ PAZARLADI
ÇEBI, Beşiktaş'a transferi konuşulan Guilherme için şunları söyledi: "Bahsi geçen futbolcuyla ilgili herhangi bir görüşmem olmadı. Menajerler bu dönemde aktif olabiliyor. Bu futbolcunun gelebileceği yönünde yapılan teklifte şartlarının sorulmasının ardından pozitif bir cevap verilmemesine rağmen hâlâ bunu gündemde tutuyorlar. TFF'den hakkımız olan konuyla ilgili gereken çalışmaları yaptık. Ama bu olmadan transfer yapmak yanlış olur. Bir görüşmenin futbolcu transferinin gerçekleşmesini içermesiyle ilgili yapılan algıyı da anlamıyorum."

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER
KULÜPLERIN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesiyle ilgili de konuşan Çebi, "Takımların satılması gündemde değildi. Gündeme gelse toplantı kısa sürerdi. Son derece yapıcı bir toplantıydı. Cumhurbaşkanımıza bize dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatan ifadeleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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Hile hurdamız yok
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