Abdullah Avcı’nın yenilgisi galibiyetinden çok!

BUGÜN NELER OLDU

Abdullah Avcı yönetiminde 26 resmi müsabakaya çıkan Beşiktaş, rakiplerine 11 kez üstünlük sağlarken 12'sinde yenildi, 3'ünden de beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in ilk yarısında 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik alırken UEFA Avrupa Ligi'ne 6 maçta 5 yenilgi ve 1 galibiyetle veda etti. Avcı'nın talebeleri, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktıkları 3 karşılaşmada da 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet gördü. Toplamda 38 kez rakip ağları sarsan Beşiktaş'ın yediği gol sayısı ise 42.Abdullah Avcı, 26 maçta 36 puan toplarken 1,44 puan ortalaması tutturdu.