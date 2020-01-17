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- maçını yönetecek

son rövanş maçında Salı günü ile Hes Kablo ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı yönetecek.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 17.1.2020 21:32 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 21:37 ABONE OL
Fenerbahçe - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. 21 Ocak'ta oynanacak olan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kamil Çetin yapacak. İki ekip arasındaki ilk maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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21 Ocak Salı günü oynanacak olan Kırklarelispor - Başakşehir maçını Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak.

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Fenerbahçe - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek
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