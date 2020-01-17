Süper Lig'de 2. yarının ilk maçı olan 18. haftada Ankaragücü evinde Konyaspor'u konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele ve pozisyon açısından kısır geçen maçta kazanan, 90+2. dakikadaki golle Konyaspor oldu.

Karşılaşmanın 90 dakikası boyunca iki takım da kaleyi bulan şut çekemezken, Konyaspor'da Miya'nın 83. dakikadaki kafa vuruşu direkten döndü. 90+2. dakikada sahneye çıkan Shengelia, yaptığı vuruşla takımına galibiyeti getirdi.

Süper Lig'de 10 hafta sonra kazanan Konyaspor bu sonuçla 18 puana yükselirken, 12 maçtır kazanamayan Ankaragücü ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

14. dakikada Tiago Pinto'nun ara pasında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda top üstten auta gitti.

16. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Thuram topa dokunamadı.

17. dakikada Milosevic'in yerden şutunda top kale direğinin dibinden auta gitti.

30. dakikada İlhan Parlak'ın ortasında Ricardo Faty'in vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

42. dakikada Alper Uludağ'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top az farkla auta gitti.

57. dakikada Cebrail Karayel'in ortasına yükselen Ricardo Faty'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada Oscar Scarione'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

81. dakikada Hasan Kaya'nın ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

83. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında topa iyi yükselen Miya'nın kafa vuruşunda direkten dönen topu Pazdan kornere çıkardı.

90+1. dakikada Bajic'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Shengelia yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy x, Samet Çavuş x, Abdullah Bora Özkara x

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Cebrail Karayel xx, Michal Pazdan xx, Ante Kulusic xx, Tiago Pinto xx, Ricardo Faty xx (Hector Canteros dk. 87 ?), Wilfred Moke x (Alper Önal dk. 46 x), Sedat Ağçay x (Hasan Kaya dk. 70 x), Stelios Kitsiou xx, İlhan Parlak xx, Oscar Scarione xx

Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Alihan Kubalas, Kaan Uykur, Mahmut Akan, Ender Aygören, Zaur Sadaev, Sıtkı Ferdi İmdat

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Skubic xx, Selim Ay xx, Anicic xx, Alper Uludağ xx, Volkan Fındıklı xx, Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xx (Shengelia dk. 87 xx), Milosevic xx, Dacı xx (Miya dk. 64 x), Thuram xx (Bajic dk. 81 ?)

Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Jevtovic, Uğur Demirok, Hadziahmetovic, Zuta, Ali Karakaya

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Shengelia (dk. 90+1) (Konyaspor)

Sarı Kart: Milosevic (Konyaspor)