Mehmet Sepil: Futbol elek olmuş

Kulüpler Birliği Vakfı ile Petrol Ofisi'nin futbol oyunu Sosyal Lig için yaptığı iş birliğinin anlaşması imzalandı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, futbolun ciddi sorunlarının olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Türk futbolunda birçok değişimin zorunlu olduğunu herkes biliyor. Kulüpler bazen fikir ayrılıklarına düşebiliyor bu da son derece doğal.
Bu değişimin sancısız olmasını bekleyen çok büyük yanılgıda olur. Herkesin mutlu olacağı bir çözüm yok. Spor yasasından da bahsetmeye başladık. Futbolda her taraf elek olmuş, büyük bir karambol oluşmuş herkes haklı olabileceği konu buluyor."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEP SPORUN İÇİNDE
Mehmet Sepil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu çok yakından takip ettiğini belirtti. Ankara'daki çalıştay sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini ağırladığını hatırlatan Mehmet Sepil, şunları aktardı: "Futbolda hangi konu içine girseniz büyük bir karambol oluşmuş. Biz gerçekten çok şanslıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyince hayretler içinde kalıyorum.
O gün bizi ağırladı. Bir kulübe "Siz bilmem kaç oyuncunuzu dışarıya çıkarmışsınız"
dedi. Şahsen ben bile bilmiyordum. Sporu gerçekten yakından takip ediyor."