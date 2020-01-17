Mehmet Sepil: Futbol elek olmuş

Kulüpler Birliği Vakfı ile Petrol Ofisi'nin futbol oyunu Sosyal Lig için yaptığı iş birliğinin anlaşması imzalandı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, futbolun ciddi sorunlarının olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Türk futbolunda birçok değişimin zorunlu olduğunu herkes biliyor.Bu değişimin sancısız olmasını bekleyen çok büyük yanılgıda olur.Mehmet Sepil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu çok yakından takip ettiğini belirtti. Ankara'daki çalıştay sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini ağırladığını hatırlatan Mehmet Sepil, şunları aktardı: "Futbolda hangi konu içine girseniz büyük bir karambol oluşmuş. Biz gerçekten çok şanslıyız.O gün bizi ağırladı. Bir kulübededi. Şahsen ben bile bilmiyordum. Sporu gerçekten yakından takip ediyor."

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