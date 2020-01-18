Aslan gibi fark attı!

eçtiğimiz sezon ligde şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılılar, gelirleri ile de devleri geride bıraktı. Dünyaca ünlü denetim ve mali değerlendirme firması KPMG,2018-2019 sezonunun şampiyonlarıyer aldığı değerlendirmede Aslan, kadro masrafı/ işletme geliri oranında %49 ile en iyi 2. paya sahip takım oldu.UEFA anlaşmasına göre 20 milyon Euro zarar hakkı bulunan sarı-kırmızılılar,Mustafa Cengiz ve yönetimi ile birlikte 2011-12 sezonundan bu yana ilk kez kulüp de kâra geçti.%28 Aslan, 2020 verilerine göre %28'lik gelir artışı sağladı.%30 Takımın değeri geçtiğimiz sezonki değerinden %30 arttı.%50 Aslan'ın 146 milyon Euro'luk gelirlerinin %50'si yayınlardan.36bin166 G.Saray 36 bin 166 seyirci ortalaması ile oynadı. 26.6 milyon26 milyon 600 bin Euro maç günü geliri kazanıldı.

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