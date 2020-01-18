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Aslan gibi fark attı!

Kadro masrafı-işletme gelirleri oranında %49 ile en iyi ikinci takım olan G.Saray, 2017-18’e göre de %22’lik tasarruf sağlamayı başardı. Cengiz ve yönetimi, 2011-12’den sonra kulübü ilk kez kâra geçirdi

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Aslan gibi fark attı!
Geçtiğimiz sezon ligde şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılılar, gelirleri ile de devleri geride bıraktı. Dünyaca ünlü denetim ve mali değerlendirme firması KPMG, Avrupa'nın 8 büyük liginin şampiyonlarını mercek altına alırken, G.Saray değerleri ile fark yarattı. 2018-2019 sezonunun şampiyonları Ajax, Barcelona, B.Münih, Juventus, M.City, PSG ve Benfica'nın yer aldığı değerlendirmede Aslan, kadro masrafı/ işletme geliri oranında %49 ile en iyi 2. paya sahip takım oldu. 2017-2018'e göre, %22'lik bir tasarruf sağlayan Galatasaray bu detayı ile ise listede ilk sırada yer aldı. UEFA anlaşmasına göre 20 milyon Euro zarar hakkı bulunan sarı-kırmızılılar, 2018-19 dönemini 5 milyon Euro kâr ile kapatırken Mustafa Cengiz ve yönetimi ile birlikte 2011-12 sezonundan bu yana ilk kez kulüp de kâra geçti.

%28 Aslan, 2020 verilerine göre %28'lik gelir artışı sağladı.
%30 Takımın değeri geçtiğimiz sezonki değerinden %30 arttı.
%50 Aslan'ın 146 milyon Euro'luk gelirlerinin %50'si yayınlardan.
36bin166 G.Saray 36 bin 166 seyirci ortalaması ile oynadı. 26.6 milyon
26 milyon 600 bin Euro maç günü geliri kazanıldı.

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