Caner Erkin ve Gökhan Gönül bekleyecek

DORUKHAN

TOKÖZ'E

LJAJİC

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in durumu en az dış transfer kadar merak ediliyor. İki deneyimli oyuncu ile görüşmeler resmi olarak başlamasa da talepleri sözlü olarak soruldu.Gelecek sezona yeni bir kadro planlaması yapan siyah-beyazlı yönetim, 34 yaşındaki, 31 yaşındakiİki futbolcu da bu yıl performanslarıyla beğenileri toplarken, teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle Caner'in mutlaka kalması gerektiğini belirtiyor.Bu sezon 22 maçta 3 gol atan ve 8 asist yapan Caner ligde iseyaparak asist krallığında ilk sıraya yerleşti. Gökhan isekaydetti.Beşiktaş, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Dorukhan Toköz'le yeni kontrat imzalayacak. Sezon başında sağ dizinden ameliyat edilen ve Şubat ayının sonunda sahalara dönmesi beklenen 23 yaşındaki orta sahaya, 3.5 yıllık yeni mukavele teklif edildi. Artı 1 yıl da çift taraflı opsiyon olan kontratla Dorukhan'ın 350 bin Euro olan maaşı da 1 milyon Euro'ya yükseltilecek. Öte yandan siyah-beyazlı takım, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiraladı.Antalya kampında ayak bileği burkulan ve birkaç gün takımdan ayrı kalan Adem Ljajic'ten müjdeli haber geldi.Tedavileri devam eden Dorukhan ve Lens dışında eksiği bulunmayan siyah-beyazlı ekipte, sakatlıktan çıkan Douglas'ın ise fiziksel olarak tam anlamıyla istenilen düzeye gelmediği ve bu hafta en iyi ihtimalle yedek kulübesinde olabileceği kaydedildi.