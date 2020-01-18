Hep birlikte yeni şahlanışlara

13 Ocak'ta başlayan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu kapanış konuşmasında şunları söyledi: "Ülkemizin her alanda şahlanışını tekrar görmüş olduk. Bizler de inşallah sonraki süreçte yeni devrimlere yeni şahlanışlara birlikte yürüyeceğiz. Buna inanıyoruz.. Neyin başlangıcı olacak;Amacımız, bu ülkenin tüm imkânlarını ve en büyük imkânı, varlığı olan gençlerimizi, yarınlara çok daha güçlü hazırlamak.Bu güçlü tabloyu daha da güçlü hale getireceğiz. Amacımız daha iyiye ulaşmak olacak."Gençlerımızı her alanda güçlü yarınlara birlikte taşımaları gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Elbette bazen önümüze engeller çıkacak, moralimizi bozan gelişmeler olacak. Ama bizler hiçbir zaman azmimizi, motivasyonumuzu azaltmayacağız. İnadına daha çok çalışacağız, daha güçlü olacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi inadına daha sıkı tutacağız. Bundan sonraki süreçte çıtayı daha yükseklere taşıyacağız" dedi.

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