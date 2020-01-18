Kasımpaşa genç yıldız Berk Çetin'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin'i kadrosuna kattı.

İMZA 3.5 YILLIK

Kasımpaşa kulübünden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

BERK ÇETİN KİMDİR?

Berk Çetin, 2 Şubat 2000 yılında Almanya'nın Würselen kentinde dünyaya geldi. Kariyerine Alemannia Aachen takımında başlayan Berk Çetin, 13 yaşındayken Borussia Mönchengladbach takımına dahil olmuştur.

Türkiye U19 takımında forma giyen Berk Çetin, 1,83 boya sahiptir.