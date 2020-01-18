MAÇ SONUCU Alanyaspor 5 - 1 Kayserispor

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve Ali Palabıyık2ın yönettiği karşılaşma, Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Georgios Tzavellas, 59. dakikada Anastasios Bakasetas, 62. dakikada Papiss Cisse, 84. ve 90+1. dakikalarda ise Junior Fernandes kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un tek golünü ise 88. dakikada Pedro Henrique attı.

KVRZIC KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kayserispor'da Zoran Kvrzic, 45+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Alanyaspor, puanını 32'ye yükseltti. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Kayserispor ise 10 puanda kaldı. Alanyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

PAPISS CISSE GOL SAYISINI 13'E ÇIKARDI

Alanyaspor'un yıldız golcüsü Papiss Cisse, Kayserispor ağlarını da sarsarak son 3 maçında 4. kez gol sevinci yaşadı. Senegalli santrfor, Süper Lig'de ise bu sezon 13. golünü kaydetmiş oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR:

8. dakikada sol kanattan Nsakala'nın ceza sahasına yaptığı ortada yaşanan karambolde, top Efecan Karaca'ya geldi. Bu futbolcunun savunma arkasına havalandırdığı topa Cisse gelişine vururken, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

21. dakikada Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'in savunma arkasına çıkardığı topla buluşan Mesanovic'in dönerek vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Nsakala'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Coulker topu içeriye aşırttı. Campos'un yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci İsmail Çipe gole tehlikeyi önledi.

38. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı serbest vuruşta Bakasetas'ın kafayla indirdiği topu Tzavellas ağlarla buluşturdu: 1-0.

44. dakikada konuk ekipten Zoran Kvirzic'in Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan'a sert müdahalesi sonrası, hakem Ali Palabıyık oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu tekrar izleyen Palabıyık, 45+2. dakikada sarı kartı iptal edip, Kvrzic'i direkt kırmızı kartla saha kenarına gönderdi.

Karşılamanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada Papiss Cisse'nin ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın şutu filelere gitti. 2-0

62. dakikada sağ kanattan Efecan'ın pasında topla buluşan Siopis'in şutunda Papiss Cisse'nin önünde kaldı. Bu oyuncu da kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

75. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Henrique'nin yerden şutunda kaleci Marafona topu kontrol etti.

84. dakikada sağ kanattan Djalma Campos'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes'in şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

87. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında savunmadan seken topu önünde bulan Henrique meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

90+2. dakikada defansın hatasında araya giren Fernandes, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Baiano xx (Onur dk. 68 xx), Caulker xx, Tzavellas xxx, N'Sakala xxx, Salih xxx (Ceyhun Gülselam dk. 78 x), Siopis xxx, Efecan xxx, Djalma Campos xxx, Bakasetas xx (Fernandes dk. 68 xxx), Papiss Cisse xxx

Yedekler: Eray, Kaan, Emircan, Umut, Mustafa Pektemek, Bammou

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kayserispor: İsmail Çipe x, Kvrzic x, Rienstra x, Mert Kula x, Yasir x, Djedje x, Hasan Hüseyin x (Henrique dk. 65 xx), Enver Cenk x (Emre Demir dk. 80 ?), Mario Situm x, Aksel x (Gustavo Campanharo dk. 65 x), Muris Mesanovic x

Yedekler: Hakan, Abdennour, Oğuzhan, Emirhan, Ömer, Kravets

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Tzavellas (dk. 38), Bakasetas (dk. 59), Papiss Cisse (dk. 62), Fernandes (dk. 84 ve 90+2) (Aytemiz Alanyspor), Henrique (dk. 87) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Kvrzic (dk. 47) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Hasan Hüseyin, Djedje (Kayserispor)