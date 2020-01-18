Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Marius Sumudica: Fenerbahçe’ye karşı maçı kontrol altında tutmaya çalıştık

Marius Sumudica: Fenerbahçe’ye karşı maçı kontrol altında tutmaya çalıştık

Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güçlü bir takıma karşı oynadık" dedi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 18.1.2020 23:01 ABONE OL
Marius Sumudica: Fenerbahçe’ye karşı maçı kontrol altında tutmaya çalıştık

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sahalarında oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ligin iyi ve formda takımlarından birine karşı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Sumudica, "Şampiyonluk mücadelesi veren güçlü bir takıma karşı oynadık. Zor bir mücadele oldu. İlk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hiçbir fırsat yakalamadılar. İkinci yarı golü yedikten sonra, dizilişte değişip yapıp bakı altına aldık rakibi. Çok ciddi pozisyonlar bulduk. Büyük takımlar karşı bu fırsatları değerlendiremezseniz rakip kazanıyor. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum. İkinci yarı Fenerbahçe'ye karşı maçı kontrol altında tutmaya çalıştık. Üzgünüm 3 oyuncudan gelecek maç eksik olacağız. Ligde matematiksel olarak kalmaya yakınız. İlk yarı iyi puan topladık. Matematiksel olarak hesapladığımızda ligde kalmamız için 15 puana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Marius Sumudica: Fenerbahçe’ye karşı maçı kontrol altında tutmaya çalıştık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN