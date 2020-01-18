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0-0 (MAÇ SONUCU)

'de , 23. maçında deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Sakatlığı süren 'den yoksun çıktığı maçta sahadan 1 puanla ayrılan Tottenham'ın puanı bu sonuçla 31'e yükselirken 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Watford ise puanını 23'e çıkardı.

Giriş Tarihi: 18.1.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 18:29 ABONE OL
Watford 0-0 Tottenham MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, Nigel Pearson'ın çalıştırdığı Watford'a konuk oldu.

Vicarage Road'da oynanan maçta taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Ligde son olarak evinde Brighton'ı mağlup eden ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Tottenham'ın puanı bu sonuçla 31'e yükseldi.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Watford ise bu sonuçla puanını 23'e çıkardı.

Tottenham gelecek hafta Norwich City'yi konuk edecek. Watford ise Aston Villa deplasmanında oynayacak.

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Watford 0-0 Tottenham (MAÇ SONUCU)
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