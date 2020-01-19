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Devler Ligi’ne yeni format

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Şampiyonlar Ligi'ndeki maç sayısının artmasını istiyor. 200'den fazla kulübü temsil eden ECA Şampiyonlar Ligi'ndeki katılımcı sayının artmasını ve bu şekilde yerel rekabet ile Avrupa'daki rekabeti dengelemeyi umuyor. Güncel takvim 2024 senesinde son bulacak. Dolayısıyla olası değişikliklerin ancak 2024-2025 senesinde itibaren yapılması mümkün gözüküyor. Yeni planda takımlar grup aşamasında 14 maç oynayacak. 32 olan toplam takım sayısı korunacak ancak 8'er takımın oluşturduğu 4 grup bulunacak. Şampiyonlar Ligi'nde alınacak olası fikstür genişlemesi kararına teknik direktör ve oyuncuların nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.
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Devler Ligi’ne yeni format
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