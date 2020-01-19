Şehir efsanesi

BUGÜN NELER OLDU

Medipol Başakşehir, ligin ikinci yarısına farklı Yeni Malatyaspor galibiyeti ile başladı: 4-1. Ev sahibi takım, 22. dakikada Visca'nın ceza sahasının önünden yaptığı şık vuruşla 1-0 öne geçti. Demba Ba, 27. dakikada Hadebe'den dönen topu sert ve düzgün bir vuruşla ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.41. dakikada Mahmut, penaltı noktası üzerinden ayak içiyle 4. gole imzasını attı. Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından sahaya sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde çıkan Yeni Malatyaspor tek sayısını 64. dakikada Jahovic'le buldu.M. Başakşehir'de Demba ba, Yeni Malatyaspor'da ise Acquah ve Robin Yalçın gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Demba Ba, Fenerbahçe, Acquah ve Yalçın da Trabzonspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.