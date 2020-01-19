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1. Lig

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
TFF 1. Lig
Ümraniyespor-Altay:.......................... 1-0
Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren gol 87'nci dakikada Tarık Tekdal'dan geldi. Ümraniyespor bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti.

Adanaspor-Akhisarspor:............. 0-0
Adanaspor sahasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. Akhisar'da Vrsajevic 90+2'de çift sarı karttan oyun dışı kaldı. Vrsajevic böylece gelecek hafta Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

Altınordu-Hatayspor:....................... 2-2
Altınordu evinde konuk ettiği lider Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi maçta iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Hatay, puanını 37 yaparken, Altınordu, 19 puanda kaldı.
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