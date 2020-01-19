Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Gaziantep Futbol Kulübü oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı maçta gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklama yaptı.



İŞTE VEDAT MURİÇ'İN AÇIKLAMALARI:

"Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29'uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız"

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı bilinçli kart gören futbolculara 2 maç ceza verilir diyor. Futbol Disiplin Talimatı 37. maddeye göre; "Müsabakalarda ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 maç men cezası verilir."

VEDAT MURİÇ BİLİNÇLİ KART GÖRDÜYSE NE OLACAK?

Vedat Muriç'in bilinçli kart gördüğü kararı verilirse, Vedat'ın cezası toplamda 3 maç (1+2) olacak. Vedat bu durumda kupadaki Kayserispor rövanşının yanı sıra ligdeki Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kaçıracak.