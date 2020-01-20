2-0'lık Denizlispor galibiyetinin morali ile Kasımpaşa karşısına çıkan Trabzonspor, ilk düdükten itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.ÖNCE Sosa frikikten attı, taraftarlar daha bu golün sevincini yaşarken bu kez Sörloth fileleri havalandırdı. Tam bu golün sevinci biterken sahneye çıkan Nwakaeme ise farkı üçe çıkardı.orta sahaya kattığı dinamizm sonrası kanatlarda özgür hareket eden Nwakaeme, rakip savunmayı o kadar rahat geçmeye başladı kiiki oyuncu değiştirmek zorunda kaldı.durdurulamayan Nwakaeme, topu alışı, kaleye bakışı ve bitiriciliği, attığı gollerle adeta kendi imzasını atmaya başladı. Genç oyuncu STrabzonspor'a 10 yıl sağ bek aratmayacak gibi.6-0 gibi net bir skorla mağlup eden Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'le ikinci maçını da kazandı. Bordo-mavililer 90 dakika boyunca ortaya koyduğu oyunlabir kez daha gösterdi.serbest vuruşta topun başına geçen Sosa'nın, tam köşeye doğru yolladığı vuruşunu kaleci Fatih sadece izlemekle yetindi. 7 maç sonra gol sevinci yaşayan Arjantinli bu sezon 3. kez fileleri havalandırdı. 61. dakikada yerini 61 numaralı Abdulkadir Parmak'a bırakan Sosa, tribünlerin 61. dakika şovu ve alkışlarla kulübeye geldi.REKORU 375 BIN Euro karşılığında Crystal Palace'tan kiralanan Sörloth, resmi maçlarda 18 gole ulaşıp kariyer rekorunu kırdı. Ligde krallığa koşan Kuzey'in Kralı, bordomavili formayla ilk kez hat-trick yapıp ligde 15. golüne ulaştı.KASIMPAŞA maçına 2 gol, bir asistle damgasını vuran Anthony Nwakaeme karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Takımımı kutlamak istiyorum, harikaydık. Takım arkadaşlarıma tebrikler. Kale, defans, orta saha, forvet ile harika bir ekibiz. Sosa var, Sörloth gibi golcümüz var. Elimizden geleni yapıyoruz, böyle devam etmek istiyoruz."TRABZONSPOR formasıyla dün ilk kez hat-trick yapan Sörloth, "En güzel golün hangisiydi" sorusuna "Pereira'nın ortasıyla attığım gol, sanırım attığım en güzel goldü" diyerek kendisinin ilk, takımın ikinci golünü işaret etti. Norveçli yıldız karşılaşma içinse "Bazı maçlarda ilk yarı iyi oynayıp ikinci yarı kötü olabiliyorduk ama 6 gol birden attık. Fantastik bir skor" dedi. Maçtan sonra da hat-trick yaptığı topu evine götürdü.TRABZONSPOR'UN genç sağ beki Serkan Asan, maçın ardından hemen tribündeki annesinin yanına gittiğini belirterek, "Anneme sarıldığımda ağlıyordu, duygusal anlar yaşadık. Aileme henüz ev alamadım ama bu önemli değil, huzurlu sağlıklı olmak daha güzel. İnşallah gol atıp anne ve babama sarılmak için tribüne koşarım" dedi.KASIMPAŞA Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, 6-0'lık Trabzonspor yenilgisinin ardından istifa etti. Kasımpaşa'nın başında 7 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Havutçu, şu açıklamayı yaptı: "Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür ederim." Havutçu, bu sezon takımından ayrılan 14. teknik adam oldu.

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