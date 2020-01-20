Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor yenilgisinden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Akıl ile duyguyu karıştırdığımız bir maç oldu.
İçeride kazanmak isteği bazen aklımızın önüne geçti. 2. yarıda süre ilerledikçe kaotik bir ortam oluştu. Taraftar bazen çok erken hareket ediyor ama onun için yapacak bir şey yok. Penaltı için verilebilir ya da en azından VAR'a gidilebilir diye gördüm. Özellikle evimizde kaybetmek çok can sıkıcı ama devam edeceğiz.
Çünkü dünyanın sonu değil" diye konuştu. Avcı transferle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Transfer istemediğim yönündeki haberler tamamen yalan. Guilherme gelseydi 14 yabancımız olacaktı, bonservis parası olacaktı. Son bir senede Malatya'da oynamış. Daha farklı oyuncu profili istiyorduk.
Çalışmalarımız devam ediyor, pozisyon olarak tespit ettiğim oyuncular var."
Penaltı isyanı
20. dakikada Roco'nun orta sahadan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Burak, rakibin temasında yerde kaldı. Siyah-beyazlıların uzun süre itiraz ettiği pozisyon için VAR da devreye girmedi. Taraftarlar, sosyal medyada isyan etti.