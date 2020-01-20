BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor yenilgisinden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı,İçeride kazanmak isteği bazen aklımızın önüne geçti. 2. yarıda süre ilerledikçe kaotik bir ortam oluştu. Taraftar bazen çok erken hareket ediyor ama onun için yapacak bir şey yok.Çünkü dünyanın sonu değil" diye konuştu. Avcı transferle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Transfer istemediğim yönündeki haberler tamamen yalan.Çalışmalarımız devam ediyor, pozisyon olarak tespit ettiğim oyuncular var."20. dakikada Roco'nun orta sahadan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Burak, rakibin temasında yerde kaldı. Siyah-beyazlıların uzun süre itiraz ettiği pozisyon için VAR da devreye girmedi. Taraftarlar, sosyal medyada isyan etti.