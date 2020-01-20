Evinde kaplan kesildi

MARCAO

FALCAO'YU

SARACCHİ

LINNES'E

Sarı-kırmızılılar Kolombiyalı yıldızının iç sahada ağları bulduğu tüm maçlardan zaferle ayrıldı4. DAKIKADA sarı kart gören Marcao, gelecek hafta cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu, maçın son anlarında Rodallega ile yaşadığı tartışma sonrasında 2. sarı kartı görme tehlikesi yaşarken hakemden kart görmedi ve gelecek hafta Konya maçında cezalı duruma düştü.GOL perdesini açan Emre Akbaba, Falcao ile oynadıkça daha iyi ikili olacaklarını söyledi. Kendisine de süre verilmesini isteyen Emre, "Biriyle ne kadar çok oynarsanız, o kadar otomatikleriniz artar. Birbirinizi daha rahat bulursunuz. Bugün birkaç kere ben Falcao'yu buldum, Falcao da beni buldu. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacağız" diye konuştu.MAÇIN ilk yarısının sonunda tartışmalı da bir pozisyon yaşandı. Denizlispor'un korner atışında ceza sahası içine yapılan ortaya Radamel Falcao yükselirken Kolombiyalı oyuncunun top eline çarptı. Konuk ekibin oyuncuları duruma itiraz ederken VAR hakemlerinden de uyarı gelmeyince penaltı kararı çıkmadı.G.Saray kariyerindeki ilk maçında ilk asistini yapan Saracchi, zaman geçtikçe daha iyi olacağını söyledi. Uzun zamandır sahaya çıkmadığını ve bunun tedirginliğini de yaşadığını belirten Uruguaylı oyuncu,dedi.Galatasaray taraftarı sonunda Martin Linnes'e kavuştu. Norveçli oyuncuyu maçın ardından tribüne çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar birlikte tezahürat yapıp 'yeni' sağ bekleri ile hasret giderdi...