Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Genç futbolcuları taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı

Genç futbolcuları taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı

Sivassporun alt yapı futbolcularını taşıyan otobüs yoldan çıktı, araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 20.1.2020 02:57 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 09:04 ABONE OL
Genç futbolcuları taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas - Kayseri karayolu Sivas ile Şarkışla ilçesi arasındaki Ebuhan köyü yol ayrımında meydana geldi. Kazada, Hatay'dan Sivas'a dönen, içerisinde Sivasspor alt yapısında oynayan futbolcuların bulunduğu E.Ö. Yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Tarlaya sürüklenen aracın içerisindeki 15-17 yaş aralığındaki 6 sporcu ve otobüs sahibi olduğu öğrenilen bir kişi yaralandı. Yaralılar Sivas'ta ki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç futbolcuları taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN