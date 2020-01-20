Kaybedenler kulübü

TOROĞLU

Gökhan Gönül, Sivas yenilgisini "Bazen istemek yetmiyor. Takım olarak birlikte düşünüp, hareket etmek gerekiyor. Bunu başaramadık ve kaybettik. Biz Beşiktaşız, ligin bu haftasında havlu atacak değiliz" sözleriyle değerlendirdi.ELNENY ile yaşadığı tartışma sırasında tribünlerin yuhaladığı Fatih Aksoy şöyle konuştu: "Beşiktaş altyapısına ilk girdiğimde öğrendiğim şey, taşıdığın armaya, formaya layık mücadele etmek ve formayı en iyi şekilde terletmek. Taraftarlar bana tepki gösterdi. Bu da beni üzdü ama yapacak bir şey yok. Oğuzhan abi bile ıslıklanıyor. Benim ıslıklanmam normal."BEŞIKTAŞ tribünleri maç sırasında teknik direktör Abdullah Avcı'yı da hedefine aldı. Taraftarlar, "Avcı istifa, Sergen göreve" diye tempo tutarak genç hocayı takımın başında görmek istediklerini dile getirdiler. Öte yandan Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başındaki 27. maçında 13. yenilgisini aldı. 11'ini kazanırken, 3'ünde de bSivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Daha 16 maç var. Hepsi de zor. Bir tek biz hariç herkes şampiyonluğa aday. Altımızdaki takımların hepsi biz şampiyon olacağız diyor. Kendimi çok geliştirdim" mesajını verdi. Bu arada sahaya atılan bir çakmak Çalımbay'ın sırtına isabet etti.Beşiktaş'ı 10 kişiyle İstanbul'da yıkan Sivasspor, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Yiğidolar, 2007/08'den bu yana ilk kez 18. haftada 40 puana ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, ayrıca bu sezon tüm maçlarda gol atan tek takım oldu. Sivassporlu futbolcular galibiyeti, Vodafone Park'ta takımlarını yalnız bırakmayan taraftarıyla kutladı.Burak'ın pozisyonunu televizyonda seyrederken arkadaşlarım tartıştılar. Ben hakem olsam yorumumu "Penaltı değil" diye yaparım. Şunu da söyleyeyim; bu pozisyon bence penaltı olmadığı gibi ceza sahası dışında da olsa faul vermem. Mutlaka karşıt fikirler çıkacaktır. O da bizi ilgilendirmiyor.