İtalya'da Milan forması giyen milli takımımızın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Hakan, yeni takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic ile ilgili sorulan sorulara birbirinden ilginç yanıtlar verdi. Zlatan'ın kendisine kibirli davranışları olmadığını belirten Hakan, "Soyunma odasında hemen yanıma geldi ve beni içten selamladı. Birçok Türk arkadaşı olduğunu söyledi. Sıcak kalpli oldukları için Türkleri sevdiğini söyledi. Bana Türkçe "Nasılsın?" dedi. Türk şarkıları dinlemeyi seviyor. Benimle ve ülkemle ilgilenmesi, beni mutlu etti" dedi.

Zlatan'ın en sevdiği huyunu da belirten Hakan, "En çok sevdiğim şey şu: Bana açıkça neyi çok iyi yaptığımı, bunun da ötesinde neyi kötü yaptığımı söylüyor. Zlatan bana hatalarımı gösteriyor" ifadesini kullandı.