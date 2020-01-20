Podolski izdihamı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR, bir dönem G.Saray forması giyen, son olarak Japonya'da kariyerine devam eden Lukas Podolski ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Podolski, önceki gece saat 02.00'de Antalya havalimanına geldi. Pasaport kontrolünün ardından kendisine ikram edilen çayı alan yıldız futbolcu, kapıdan çay içerek çıktı. Havalimanının VIP bölümünden çıkış yapan Podolski'yi çok sayıda Antalyaspor taraftarı karşıladı. Taraftarlar futbolcuya tezahüratta bulunurken, Podolski boynuna kırmızı- beyaz atkıyı taktı.. Alman golcünün Antalyaspor'a bugün imza atması bekleniyor.