Victor Moses, Inter'le sözleşme imzaladı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, son olarak Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ı satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladı.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre satın alma opsiyonu 12 milyon Euro.

Avukatları Andrea Bozza ve Pierfilippo Capello ile birlikte kulüp tesislerine giden Nijeryalı oyuncu sabah saatlerinde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından kendisini Inter'e bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün bu gece veya yarın transfere ilişkin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Chelsaea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Moses, sarı lacivertli formayla şimdiye dek çıktığı 23 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

Moses, Inter teknik direktörü Antonio Conte ile 2016-2017 sezonunda Chelsea'de çalışmış ve İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.