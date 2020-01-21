Skoda böyle istedi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. İlk yarıda iki ekip de buldukları pozisyonlardan faydalanamadı ve devreye golsüz eşitlikle gidildi. 70. dakikada Çaykur Rizespor'un yeni transferi Skoda'nın şutu kaleciden sekti,85'te Umar Aminu'nun ara pasında ceza sahasına girenBu sonuçla Rizespor puanını 23'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 18'de kaldı.