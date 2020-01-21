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Skoda böyle istedi

, sahasında ağırladı ’ni yeni transferi Skoda’nın attığı 2 golle mağlup etmeyi başardı

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Skoda böyle istedi
Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. İlk yarıda iki ekip de buldukları pozisyonlardan faydalanamadı ve devreye golsüz eşitlikle gidildi. 70. dakikada Çaykur Rizespor'un yeni transferi Skoda'nın şutu kaleciden sekti, dönen topu yine kendisi tamamlayan Çekyalı futbolcu topu filelerle buluştu. 85'te Umar Aminu'nun ara pasında ceza sahasına giren Skoda, topu kalecinin üstünden aşırarak maçın skorunu belirledi: 2-0. Bu sonuçla Rizespor puanını 23'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 18'de kaldı.
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Skoda böyle istedi
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