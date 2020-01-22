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teknik direktörü 'dan istifa yanıtı

teknik direktörü , son 16 turu rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup olarak kupaya veda ettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taraftarın kendisini istifaya davet etmesi hakkındaki soruları yanıtlayan Avcı siyah beyazlı tribünlerden gelen tepkinin haklı olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 23:47 ABONE OL
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'dan istifa yanıtı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 3-2 mağlup olarak elenen Beşiktaş'ta, teknik direktör Abdullah Avcı maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı taraftarın kendisini istifaya davet etmesi hakkındaki soruları da yanıtladı.

İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları:

"Taraftarın tepkisi gayet normal. Taraftar oyun bekler, skor bekler, aksiyon bekler. Bizler aklı selim insanlarız. Şu an söylenecek bir şey yok. Genel bir değerlendirme yapacağız.

"Maçın çok değerlendirmesi yok. Son derece üzüntülü bir durum. Taraftar nasıl üzgünse biz de üzgünüz. Düşünmek lazım. İçeride 2-1 öne geçtikten sonra 4 dakika içinde 2 gol yiyorsan burada bir sıkıntı var demektir. Oyuncu grubumuzun da kendini test etmesi gereken bir durum var. Rakibimizi de tebrik ediyorum."

"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna

"Taraftar haklı. Taraftar oyun bekler, skor bekler, başarı bekler. Taraftarın bu tepkisi gayet normal. Bu sezon, hem olumlusunu hem olumsuzunu yaşamış biriyim. Genel bir değerlendirmeye göre konuşuruz.' sözleriyle açıklamasını sonlandırdı."

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Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'dan istifa yanıtı
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