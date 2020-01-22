Fenerbahçe çeyrek finalde

FALETTE

REAL

BETİS'TEN

Fenerbahçe 0-0'ın rövanşında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Kadıköy'de gol perdesini genç yıldızıile açan Kanarya'yı, sarı-lacivertli forma ile ilk kez fileleri havalandıranrahatlattı. İkinci yarı skor değişmedi. Kümede kalmaya çalışan rakibini kupanın da dışına iten Kanarya, rotasını ligdeki Başakşehir maçına çevirdi.oynanan turun ilk ayağıyla dün akşam arasında ciddi farklılıklar vardı. Fenerbahçe çok daha akışkan ve hızlı bir oyunla başladı mücadeleye.1-0'a rağmen durmadı, aramaya devam etti. İlk yarının son dakikalarında gelen gol, hazırlanışı ve bitirişiyle son derece kaliteliydi.ikinci yarısında büyük bir Fenerbahçe ağırlığı izledik. Net gol pozisyonu sayısı çok yüksek olmasa da, ilk maça oranla hayli fazlaydı.süredir forma giymeyen Adil Rami, konsantrasyonu yüksek bir görüntü sergiledi. Tolgay eskiye oranla daha hareketliydi.Deniz ve Ferdi her zaman 11'e hazır olduklarını bir kez daha gösterdiler.iki kulvarda da final maçlarına gelinirken, teknik direktör Ersun Yanal'ın elindeki seçenekler arttı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maç sonrası şunları söyledi:atlamak için gerekli coşkuya ve güvene sahiptik. Yetecek skoru aldık.takım arasındayız ve kupayı kazanmak için oynayacağız.oyuncularımızın performanslarını artırmak istiyoruz. Mehmet Ekici de onlardan birisi.kulüplerde olduğu gibi sorunlar var ve bu sorunları aşmak da satırları doğru okumaktan geçiyor. Başkanımızın yaptığı konuşmalar bu açıdan çok önemli.futbolunun bir kurtuluşu varsa, bunun da en önemli ayaklarından birisi, Türk futbolunun lokomotifi Fenerbahçe'dir.* İlk yarıda lisans çıkartılmayandün ilk kez sahaya çıktı. 85'teRodrigues'in yerine oyuna giren futbolcukaptanlık pazubandını da taktı.* 14 Aralık'ta idmanda sakatlanan, Kayserispor maçında 76. dakikadaKruse'un yerine oyuna girdi.* En son 18 Aralık'ta İstanbulspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında 11'de görev yapan35 gün sonra yine ilk 11'deydi.* Lig maçlarında sol bekte görev yapandün sağ bekte oynadı., kupadaki İstanbul ve her iki Kayseri maçında sol bekte forma giydi.* Belinde ağrıları olanmaça yedek kulübesinde başladı. 85'te Dirar'ın yerine girdi.Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'tan 1.5 yıllığına renklerine kattığı ancak harcama limiti nedeniyle lisans çıkaramadığı stoper Falette dünkü maçı locadan takip etti. Taraftarın sevgi gösterisinde bulunduğu Gineli, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe'nin dosyasını yeniden Kulüp Lisans Kurulu'na göndermesi Adil Rami için de umut kapısı oldu. Transfer için Fenerbahçe'nin oyuncu göndermesine gerek kalmazsa Fransız stoper sezon sonuna kadar takımda olacak.Son golünü 26 Mayıs 2019'da Antalya formasıyla Fenerbahçe'ye atan Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli takımda ilk kez gol sevinci yaşadı. Maçtan sonra "Takım arkadaşlarım golüme çok sevindi, buna golden daha çok sevindim" dedi.İspanyaLa Liga ekibi Real Betis'in scout'ları Ferdi Kadıoğlu için dün Kadıköy'deydi.. İspanyol ekibinin görevlileri, Acun Ilıcalı'nın locasında Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan ile birlikte mücadeleyi takip etti.13 resmi maçta forma giyen Ferdi gol sayısını 4'e çıkardı. Maç sonu, "İlk yarıda skoru bulmak iyi oldu. Şans verildiğinde en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti Kadıköy'e gelen 17 bin taraftarıyla kutladı.