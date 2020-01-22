Fenerbahçe çeyrek finalde

Fenerbahçe 0-0'ın rövanşında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Kadıköy'de gol perdesini genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu
ile açan Kanarya'yı, sarı-lacivertli forma ile ilk kez fileleri havalandıran Mevlüt Erdinç
rahatlattı. İkinci yarı skor değişmedi. Kümede kalmaya çalışan rakibini kupanın da dışına iten Kanarya, rotasını ligdeki Başakşehir maçına çevirdi.
MAÇIN RÖNTGENİ
KAYSERİ'DE
oynanan turun ilk ayağıyla dün akşam arasında ciddi farklılıklar vardı. Fenerbahçe çok daha akışkan ve hızlı bir oyunla başladı mücadeleye.
SARI-LACİVERTLİLER
1-0'a rağmen durmadı, aramaya devam etti. İlk yarının son dakikalarında gelen gol, hazırlanışı ve bitirişiyle son derece kaliteliydi.
MAÇIN
ikinci yarısında büyük bir Fenerbahçe ağırlığı izledik. Net gol pozisyonu sayısı çok yüksek olmasa da, ilk maça oranla hayli fazlaydı.
UZUN
süredir forma giymeyen Adil Rami, konsantrasyonu yüksek bir görüntü sergiledi. Tolgay eskiye oranla daha hareketliydi. Mevlüt attığı golle morallendi.
Deniz ve Ferdi her zaman 11'e hazır olduklarını bir kez daha gösterdiler.
HER
iki kulvarda da final maçlarına gelinirken, teknik direktör Ersun Yanal'ın elindeki seçenekler arttı. Belki hâlâ gerçek bir sol beki yok ama diğer tüm bölgelerde bol alternatifli güçlü bir kadroya sahip.
TÜRK FUTBOLUNUN LOKOMOTİFİYİZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maç sonrası şunları söyledi:
* Turu
atlamak için gerekli coşkuya ve güvene sahiptik. Yetecek skoru aldık.
* Son 8
takım arasındayız ve kupayı kazanmak için oynayacağız.
* Bütün
oyuncularımızın performanslarını artırmak istiyoruz. Mehmet Ekici de onlardan birisi.
* Bütün
kulüplerde olduğu gibi sorunlar var ve bu sorunları aşmak da satırları doğru okumaktan geçiyor. Başkanımızın yaptığı konuşmalar bu açıdan çok önemli.
* Türk
futbolunun bir kurtuluşu varsa, bunun da en önemli ayaklarından birisi, Türk futbolunun lokomotifi Fenerbahçe'dir.
MEHMET EKİCİ KAPTAN OLARAK DÖNDÜ!
* İlk yarıda lisans çıkartılmayan Mehmet Ekici
dün ilk kez sahaya çıktı. 85'te
Rodrigues'in yerine oyuna giren futbolcu
kaptanlık pazubandını da taktı.
* 14 Aralık'ta idmanda sakatlanan Miha Zajc
, Kayserispor maçında 76. dakikada
Kruse'un yerine oyuna girdi.
* En son 18 Aralık'ta İstanbulspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında 11'de görev yapan Adil Rami
35 gün sonra yine ilk 11'deydi.
* Lig maçlarında sol bekte görev yapan Dirar,
dün sağ bekte oynadı.
* Deniz Türüç
, kupadaki İstanbul ve her iki Kayseri maçında sol bekte forma giydi.
* Belinde ağrıları olan Isla
maça yedek kulübesinde başladı. 85'te Dirar'ın yerine girdi.
FALETTE LOCADAN İZLEDİ
Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'tan 1.5 yıllığına renklerine kattığı ancak harcama limiti nedeniyle lisans çıkaramadığı stoper Falette dünkü maçı locadan takip etti. Taraftarın sevgi gösterisinde bulunduğu Gineli, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
LİMİT ARTIRILIRSA RAMİ KALACAK
Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe'nin dosyasını yeniden Kulüp Lisans Kurulu'na göndermesi Adil Rami için de umut kapısı oldu. Transfer için Fenerbahçe'nin oyuncu göndermesine gerek kalmazsa Fransız stoper sezon sonuna kadar takımda olacak.
FENERBAHÇE İLE İLK GOL
Son golünü 26 Mayıs 2019'da Antalya formasıyla Fenerbahçe'ye atan Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli takımda ilk kez gol sevinci yaşadı. Maçtan sonra "Takım arkadaşlarım golüme çok sevindi, buna golden daha çok sevindim" dedi.
REAL BETİS'TEN FERDİ'YE TAKİP
İspanya
La Liga ekibi Real Betis'in scout'ları Ferdi Kadıoğlu için dün Kadıköy'deydi.. İspanyol ekibinin görevlileri, Acun Ilıcalı'nın locasında Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan ile birlikte mücadeleyi takip etti.
4
13 resmi maçta forma giyen Ferdi gol sayısını 4'e çıkardı. Maç sonu, "İlk yarıda skoru bulmak iyi oldu. Şans verildiğinde en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.
17 BİN
Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti Kadıköy'e gelen 17 bin taraftarıyla kutladı.