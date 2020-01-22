Süper Lig'de teknik direktörlerle yol ayrımlarına başlandı. Sezona iyi bir giriş yapan ancak son haftalarda galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş'a karşı alınan galibiyet de ilaç olmadı ve teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı ekipte yeni teknik direktörlük görevi için Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Ünal Karaman'ın ismi geçiyordu. Ancak tecrübeli teknik adamın bu teklifi 'sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediği' gerekçesiyle reddettiği ortaya çıktı.

Yeni Malatyaspor bu gelişme üzerine TFF Altyapı Koordinatörlüğü görevinde bulunan Tolunay Kafkas'a teklif götürdü. Süper Lig ekibinde basın sözcüsü Hakkı Çelikel de yeni teknik direktörün birkaç gün içinde belli olacağını açıklamıştı. Çelikel, "Bu süreçte camiamızın inanacağı bir isimle anlaşacağımızı umuyorum. Bu konuda birkaç gün içerisinde gelişme yaşanabilir" ifadelerini kullanmıştı.