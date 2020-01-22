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: Bence şu anda zirvedeyiz

Son 16 Turu’nda Beşiktaş’ı iki maçta da 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’da attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan , mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 22.1.2020 23:40 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 23:41 ABONE OL
Oltan Karakullukçu: Bence şu anda zirvedeyiz

Beşiktaş'a karşı zevkli bir maç oynadıklarını belirten Oltan Karakullukçu, "Zevkli bir maçtı. Maç iki tarafa da gitti, geldi. Daha çok isteyen taraf biz olduğumuz için turu biz geçtik. Güzel oldu" diye konuştu.

"ŞU ANDA ZİRVEDEYİZ"

Gelecek turu da geçmek için mücadele edeceklerini belirten Karakullukçu, "Gelecek turda yenebileceğimiz bir rakip gelsin, onu istiyoruz. Bence şu anda zirvedeyiz zaten. Tabii bir tur daha gidebilir miyiz, Allah bilir. Mücadele edeceğiz, inşallah bir tur daha gideriz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN LİG DAHA ÖNEMLİ"

Kendileri için lig maçlarının daha önemli olduğuna dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, "Bizim için önemli olan lig. Ligde başarılı olup, Süper Lig'e çıkalım. Seneye Beşiktaş'a karşı ligde maç oynarız inşallah" şeklinde konuştu.

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Oltan Karakullukçu: Bence şu anda zirvedeyiz
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