Alanya 90+6’da çeyreği kaptı

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu ancak ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyet sayesinde çeyrek finale yükseldi. Kasımpaşa, 27'de Aytaç Kara ve 38'de İlhan Depe ile 2-0 üstünlük yakaladı. Konuk takım, 45+5'te Bakasetas'ın penaltı golüyle farkı bire indirdi.
86'da bir kez daha sahne alan Aytaç, Kasımpaşa'ya maçı uzatmaya götürmeye yetecek vuruşu yaptı. Ama 90+6'da normal sürenin bitmesine 30 saniye kala Djalma Campos'un içeriye ortaladığı top, ağlarla buluştu ve gülen taraf Alanyaspor oldu.