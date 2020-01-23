Alanya 90+6’da çeyreği kaptı

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu ancak ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyet sayesinde çeyrek finale yükseldi. Kasımpaşa, 27'de Aytaç Kara ve 38'de İlhan Depe ile 2-0 üstünlük yakaladı. K86'da bir kez daha sahne alan Aytaç, Kasımpaşa'ya maçı uzatmaya götürmeye yetecek vuruşu yaptı.