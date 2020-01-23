Antalya’nın yüzü kupada güldü

BUGÜN NELER OLDU

Son bir haftada 3. kez karşı karşıya gelen Göztepe ve Antalyaspor'un mücadelesinde tur atlayan Akdeniz ekibi oldu.Harun'un golüne Tripic ile cevap veren Göztepe, Mukairu'ya engel olamayınca ikinci kez geriye düştü.. Antalya'da Amilton, 86'da çift sarıdan kırmızı kart gördü. Ev sahibi takımın, maçın son dakikalarında rakip ceza sahası içinde topa elle müdahale itirazı vardı ancak hakem oyunu devam ettirdi.