Antalya’nın yüzü kupada güldü

Son bir haftada 3. kez karşı karşıya gelen Göztepe ve Antalyaspor'un mücadelesinde tur atlayan Akdeniz ekibi oldu. Göztepe ile kupada oynadığı ilk maçı 4-3 kazanan, ligdeki mücadeleyi ise 3-0 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, dün İzmir'den 2-2 beraberlikle ayrılarak Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Harun'un golüne Tripic ile cevap veren Göztepe, Mukairu'ya engel olamayınca ikinci kez geriye düştü. Halil, ceza sahasından nefis vuruşuyla skora bir kez daha denge getirdi
. Antalya'da Amilton, 86'da çift sarıdan kırmızı kart gördü. Ev sahibi takımın, maçın son dakikalarında rakip ceza sahası içinde topa elle müdahale itirazı vardı ancak hakem oyunu devam ettirdi.