Arkası gelmez dertlerimin!

KARİUS'A ISLIK AVCI'YA İSTİFA
Sivasspor maçında yediği hatalı golle taraftarı çıldırtan Loris Karius, dün akşam da tribünlerin hedefindeydi. Alman eldiven, ısınmaya çıktığında ve her topu kullandığında ıslıklandı. Siyah-beyazlı futbolseverler, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da tepki gösterdi. Hem tribünlerden hem de sosyal medyadan "Avcı istifa" sloganları yükseldi. Oğuzhan ise oyundan çıkarken yuhalandı.
BÖYLE TAKIM GÖRMEDİM HOCAM
Beşiktaş'ın yediği 2. gol sonrası Abdullah Avcı'nın çaresizliği ekranlara yansıdı. Tecrübeli çalıştırıcı yanındaki yardımcısına dönerek "Ben böyle takım görmedim hocam" ifadelerini kullandı.
CANER VE ELNENY KAPIŞTI
Beşiktaş 3-2 geriye düştükten sonra Caner ile Elneny tartıştı. Elneny, takım arkadaşına bir şeyler söylerken Caner de Mısırlı futbolcuya tepki gösterip daha sonra boğazına uzandı ve ardından da yüzünden tutarak ittirdi. Sahadaki kavga maç bitimi soyunma odasında da devam etti.
BİR GÖRÜŞ
FATİH DOĞAN
Malumun ilanı
Eskiden taraftar toplu halde tribünlerden sorardı: "Hocam bu takım niye oynamıyor?"
diye. Şimdi teknik direktörü Abdullah Avcı yardımcısına soruyor: "Ben böyle bir takım görmedim hocam!
" Aslında malumun ilanı bu! Biz de taraftar da sahada takım göremiyoruz. Bu yüzden taraftarın oyunculara ıslıklama, hocaya istifa seslerine Avcı, "Taraftar haklı"
diyor. Takımın kötü olduğunu herkes kabul ediyor. Ancak asıl soru şu: Çözüm ne? Bu oyuncular niye ruhsuz, neden futbolu umutmuş gibiler? Neden takım oynamıyor? Avcı'nın çözümü var mı? Çözüm makamı sorun anlatırsa bu istifa sarmalına döner
. Avcı çözümün parçası, adresi olduğu için Orman yönetimi tarafından Beşiktaş'ın başına getirildi. Geçen seneki başarısız sonuçlarla kıyaslanmak için değil. Ruhsuzluk seviyesini aşan futbolcuların giydikleri formanın değerini bilemediği kesin. Bu hal, hal değil... "Hastanın durumu ne olacak?" diye müdahalesiz beklerseniz hastayı kaybedebilirsiniz...