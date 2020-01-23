Arkası gelmez dertlerimin!

KARİUS'A

Sivasspor maçında yediği hatalı golle taraftarı çıldırtan Loris Karius, dün akşam da tribünlerin hedefindeydi. Alman eldiven, ısınmaya çıktığında ve her topu kullandığında ıslıklandı. Siyah-beyazlı futbolseverler, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da tepki gösterdi. Hem tribünlerden hem de sosyal medyadan "Avcı istifa" sloganları yükseldi. Oğuzhan ise oyundan çıkarken yuhalandı.Beşiktaş'ın yediği 2. gol sonrası Abdullah Avcı'nın çaresizliği ekranlara yansıdı. Tecrübeli çalıştırıcı yanındaki yardımcısına dönerek "Ben böyle takım görmedim hocam" ifadelerini kullandı.Beşiktaş 3-2 geriye düştükten sonra Caner ile Elneny tartıştı. Elneny, takım arkadaşına bir şeyler söylerken Caner de Mısırlı futbolcuya tepki gösterip daha sonra boğazına uzandı ve ardından da yüzünden tutarak ittirdi. Sahadaki kavga maç bitimi soyunma odasında da devam etti.Eskiden taraftar toplu halde tribünlerden sorardı:diye. Şimdi teknik direktörü Abdullah Avcı yardımcısına soruyor:" Aslında malumun ilanı bu! Biz de taraftar da sahada takım göremiyoruz. Bu yüzden taraftarın oyunculara ıslıklama, hocaya istifa seslerine Avcı,diyor. Takımın kötü olduğunu herkes kabul ediyor. Ancak asıl soru şu: Çözüm ne? Bu oyuncular niye ruhsuz, neden futbolu umutmuş gibiler? Neden takım oynamıyor? Avcı'nın çözümü var mı?. Avcı çözümün parçası, adresi olduğu için Orman yönetimi tarafından Beşiktaş'ın başına getirildi. Geçen seneki başarısız sonuçlarla kıyaslanmak için değil. Ruhsuzluk seviyesini aşan futbolcuların giydikleri formanın değerini bilemediği kesin.