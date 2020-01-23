Beşiktaş geçen sezon da yoktu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hezimetin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Sonuç için "Son derece üzüntülü bir durum"
diyen Avcı, tribünlerin istifa çağrısına yönelik soruya, "Tepki gayet normal. Taraftar skor, oyun, aksiyon bekler. Düşüneceğiz, genel bir değerlendirme yapacağız"
cevabını verdi. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Maç bitti, şu anda her şey sıcak. Tesise geçeceğim, oyun, oyuncu, neler yapılacak... Belki yönetim toplantı yapmak isteyecek, belki biz isteyeceğiz. Beşiktaş geçen sezon da cezadan dolayı kupada yoktu. Geçen sezon da yine ligin son 6 haftasına girildiğinde 11 puan gerideydi.
Şu anda ne söylesem gerçekçi olmayacak ama iyi gitmeyen durum var. Bunun değerlendirmesi olacak. Kadromuz yetersiz."