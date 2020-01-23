Beşiktaş geçen sezon da yoktu!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hezimetin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Sonuç içindiyen Avcı, tribünlerin istifa çağrısına yönelik soruya, "cevabını verdi. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Maç bitti, şu anda her şey sıcak. Tesise geçeceğim, oyun, oyuncu, neler yapılacak... Belki yönetim toplantı yapmak isteyecek, belki biz isteyeceğiz.Şu anda ne söylesem gerçekçi olmayacak ama iyi gitmeyen durum var. Bunun değerlendirmesi olacak.