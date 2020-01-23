Galatasaray, Aleksandar Dragovic transferinde öne geçti

Transfer harcama limitinde sıkıntısı olmayan ve Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ile Saracchi takviyesi yapan Galatasaray, gözünü stoper mevkiine dikmiş durumda. Luyindama'nın uzun sürecek sakatlığından dolayı savunmanın ortasına sağlam bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Roma'dan Mert Çetin için yaptığı kiralama teklifinde mutlu sona ulaşamayınca rotasını Almanya'ya çevirdi. İki sezondur Bayer Levenkursen'de forma giyen Aleksandar Dragovic için nabız yoklayan Aslan, satın alma opsiyonlu olarak kiralama teklifinde bulundu.

SÖZLEŞME UZATAN EMRE KIRALIK GIDIYOR

İtalyan basını Dragovic'e Bologna'nın da istediğini ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan 28 yaşındaki stoperin gönlünün G.Saray'da olduğunu yazdı. Bu sezon 13 karşılaşmada oynayan Dragovic'in düzenli olarak forma giymek istediği ve G.Saray'ın oynama garantisi vermesinin tercihinde önemli rol oynadığı belirtildi. Bu arada Cimbom, Emre Taşdemir'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Genç oyuncunun Kayseri'ye kiralanacağı belirtildi.

ALEKSANDAR DRAGOVİC KİMDİR?

Bayer Leverkusen formasını iki sezondur giyen Dragovic, bu sürede 65 maçta 4544 dakika süre aldı. Avusturya Milli Takım formasını da giyen oyuncu Leicester City (16 maç), Dynamo Kiev (109), Basel (112) ve Austria Wien'de de görev yapmıştı (63). Önümüzdeki sezonun sonuna kadar Leverkusen ile sözleşmesi olan Dragovic için bugüne kadar 30 milyon Euro transfer bedeli ödendi.

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Bayern Leverkusen, Dragovic için Ağustos 2016'da Dynamo Kiev'e 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

BU SEZON NE YAPTI?

13 MAÇ

8 İLK 11

846 DK.