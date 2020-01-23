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finalde! Reims 0 - 3

Ligue 1'de 20 hafta sonunda ikinci Marsilya ile arasında 8 puanlık fark bulunan lider , Fransa Lig Kupası'nda da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Yarı final karşılaşmasında Reims ile karşılaşan , Marquinhos, Konan (KK) ve Kouassi'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Paris, finalde ile karşılaşacak.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 10:54 ABONE OL
Paris Saint Germain finalde! Reims 0 - 3 PSG

Fransa Ligue 1'de yoluna doludizgin ilerleyen Paris Saint Germain, rotayı Fransa Lig Kupası'na çevirdi. Kupada önceki turlarda Le Mans ve Saint-Etienne'i eleyen PSG, yarı finalde Reims'in konuğu oldu. Paris, Marquinhos, Konan (KK) ve Kouassi'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya Keylor Navas, Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Verratti, Paredes, Draxler, Neymar, Sarabia ve Mbappe 11 ile başlayan Paris Saint Germain, henüz 9. dakikada Marquinhos'un golüyle öne geçti. 31. dakikada Konan'ın topu kendi ağlarına göndermesiyle skoru 2-0'a getiren PSG, 77. dakikada Kounassi'nin attığı gol ile de 3-0'ı yakalayıp adını finale yazdırdı. Ev sahibi eipte 73. dakikada Munetsi doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Paris Saint Germain'in finaldeki rakibi Lyon olacak...

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Paris Saint Germain finalde! Reims 0 - 3 PSG
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