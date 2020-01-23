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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında 90+4'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gören 'nin Kosovalı oyuncusu için ceza tayinine yer olmadığına oy çokluğu ile karar verdi. Muriç, ligin 19. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçında görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 18:40 ABONE OL
PFDK, Vedat Muriç için kararını verdi

PFDK, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında bilinçli kart görmesi gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Vedat Muriç'e ceza vermedi. Golcü oyuncu Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında sahada olacak.

KURAL DEĞİŞİYOR

Fenerbahçeli Vedat Muriç'in Süper Lig'de Gaziantep FK maçında gördüğü ikinci sarı kart ve sonrasında oyundan atılmasıyla ilgili başlayan tartışmalar sürüyor. Özellikle futbol kamuoyunda yapılan 'Vedat cezasını kupa maçında çekmek için bilinçli olarak kart gördü' yorumları sonrası düğmeye basan TFF, 46. Madde'de değişikliğe gidiyor. Talimatlara aykırı başlıklı 46. Madde ne diyor? Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.

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LİGDEKİ KART KUPAYI ETKİLEMEYECEK

Buna göre yeni sezonda kupa maçında görülen kartlar hem lig hem kupada geçerli olacak. Ama lig maçlarında görülen kartlar sadece ligi kapsayacak. Yeni değişikliğin önümüzdeki günlerde TFF tarafından açıklanması bekleniyor

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PFDK, Vedat Muriç için kararını verdi
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