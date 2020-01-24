Fatih Terim'den flaş paylaşım!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısının ardından paylaşımda bulundu.

Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından yönetimle Arda Turan transferinde fikir ayrılığının olduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de yaptığı basın toplantısında Terim ile ilgili, "Eğer ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Böyle bir şey yok." demişti.

Fatih Terim, basın toplantısının ardından saat 19.05'te Twitter hesabından paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadelerini kullanıp, "#SadeceGalatasaray" etiketine yer verdi.

Terim'in başlattığı #SadeceGalatasaray etiketiyle Galatasaray taraftarları Twitter'da 20 dakikada 35 binden fazla paylaşım yaptı. Etiket, kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu.

MUSTAFA CENGİZ'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, buün yaptığı basın toplantısında "Fikir ayrılığındaysak farklı yollara gitmemiz gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o açıklama:

"Karar yönetimin kurulu tarafından alınır, irade tarafından yönetime konulur. Diğer kurumlar karar alamaz. Fikir ayrılığındaysak ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Ancak fikir ayrılığı yok. Teknik ekibin bu kardeşimizle gönül bağlantısı olabilir, biz buna saygı duyarız. Biz zamanı geldiğinde Arda ile gurur duyduk. Ben teknik direktör olsam başkana başkan yardımcısına bunu yakıştırmam, hicap duyarım. Bilgi sızdırma. Hiç hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam, yönetime böyle bir şey demeye hicap duyarım. Sızan bilgi ne? 'Arda Turan'a yönetim hayır dedi...' Nasıl yani, bizim görüşümüzde değişiklik yok. Bizim görüşümüzde değişiklik yok, onu mu bildirmememiz gerekiyordu? Ben teknik direktör olsam, yönetim kurulu başkanım ve yöneticiler için bunu kullanmam. Ben medya üzerinden tartışmaya girmeyi sevmem, biz tabi ki bu olaylara üzüldük. Bir oyuncunun transferini yapmak için bu tartışmalara girmek bizi rahatsız etti. İlk tartışmayı o (Fatih Terim) başlattı, ben başkanın yerinde olsam yapmazdım diye bir şey söylenmez."

"Ozan Kabak konusunda bizim gereksinimimiz vardı, ihtiyacımız vardı bu transferi yapmamız gerekiyordu. Biz bugüne kadar hocamızın istediği 30'a kadar futbolcuyu, harcama limiti içinde, bütün istenenleri yaptık. Ozan Kabak, 7,5 milyon Euro'ya İtalya'nın bir takımına gidiyordu, ben açıkça müdahale ettim. Gidebilirdi, gitme dedim. 11 küsür milyon Euro'ya gitti.

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