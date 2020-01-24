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rekora koşuyor! Wolverhampton 1 - 2

'de lider yoluna doludizgin ilerlemeye devam ediyor. Kırmızılar, 24. hafta maçlarında ligin flaş ekiplerinden Wolverhampton deplasmanına çıktı. Henderson ve Roberto Firmino'nun golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golü ise Jimenez'den geldi. Liverpool bu sonuçla birlikte 24 hafta sonunda 1 maç eksiği ile 22 galibiyet 1 beraberlik alarak en iyi başlangıç rekorunu geliştirmeye devam etti. Klopp'un öğrencileri ikinci sırada bulunan ile 16 olan puan farkını da korudu. Liverpool, ligdeki eksik maçını ile oynayacak. West Ham Premier Lig'de düşme hattının bir sıra üzerinde 17. sırada bulunuyor.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 10:24 ABONE OL
Liverpool rekora koşuyor! Wolverhampton 1 - 2 Liverpool

İngiltere'de olduğu gibi tüm dünyada gözler Liverpool'a çevrilmiş durumda. Kırmızılar, 24 haftası geride kalan Premier Lig'de namağlup yoluna devam ediyor. Liverpool son olarak deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton'u Henderson ve Brezilyalı yıldızı Firmino'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Kaptan Henderson'ın 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada Liverpool 22. galibiyetini alarak (1 maçı eksik / 1 beraberlik) en iyi başlangıç rekorunu geliştirmeye devam etti.



LIVERPOOL PREMIER LİG REKORUNU KIRACAK MI?

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un şampiyonluğuna artık kesin gözüyle bakılırken, hangi rekorları kırıp kıramayacağı daha çok merak edilmeye başlandı. Premier Lig'de puan rekoru Manchester City'ye ait. Guardiola'nın öğrencileri şampiyon oldukları sezonda 100 puan toplamıştı. 24 hafta sonunda 1 maçı eksik olarak 67 puan toplayan Liverpool'un bu rekoru geçmesi için kalan 15 maçının 11'ini kazanması ve 1 beraberlik alması yetiyor.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLABİLİR Mİ?

İngiltere Premier Lig'de Arsene Wenger'in 'yenilmezler' isminin verildiği takımı Arsenal, 2003-2004 sezonunda namğalup şampiyon olmayı başarmıştı. Bu başarıya şu ana kadar en çok yaklaşan takım ise Liverpool oldu. 24 hafta sonunda tek beraberlik alan Liverpool, bunu ligin ilk yarısında Manchester United karşısında almıştı. Oyunun son bölümüne 1-0 mağlup durumda giren Liverpool, bitime 5 dakika kala Lallana'nın golüyle eşitliği yakalamıştı. Kırmızılar, ligin ikinci yarısında karşılaştığı rakibini ise mağlup etmeyi başardı.

Wolverhampton 1-2 Liverpool MAÇ SONUCU - Liverpool hata yapmadı, 3 puanı 84'de aldı

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Liverpool rekora koşuyor! Wolverhampton 1 - 2 Liverpool
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