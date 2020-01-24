İngiltere'de olduğu gibi tüm dünyada gözler Liverpool'a çevrilmiş durumda. Kırmızılar, 24 haftası geride kalan Premier Lig'de namağlup yoluna devam ediyor. Liverpool son olarak deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton'u Henderson ve Brezilyalı yıldızı Firmino'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Kaptan Henderson'ın 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada Liverpool 22. galibiyetini alarak (1 maçı eksik / 1 beraberlik) en iyi başlangıç rekorunu geliştirmeye devam etti.





LIVERPOOL PREMIER LİG REKORUNU KIRACAK MI?

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un şampiyonluğuna artık kesin gözüyle bakılırken, hangi rekorları kırıp kıramayacağı daha çok merak edilmeye başlandı. Premier Lig'de puan rekoru Manchester City'ye ait. Guardiola'nın öğrencileri şampiyon oldukları sezonda 100 puan toplamıştı. 24 hafta sonunda 1 maçı eksik olarak 67 puan toplayan Liverpool'un bu rekoru geçmesi için kalan 15 maçının 11'ini kazanması ve 1 beraberlik alması yetiyor.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLABİLİR Mİ?

İngiltere Premier Lig'de Arsene Wenger'in 'yenilmezler' isminin verildiği takımı Arsenal, 2003-2004 sezonunda namğalup şampiyon olmayı başarmıştı. Bu başarıya şu ana kadar en çok yaklaşan takım ise Liverpool oldu. 24 hafta sonunda tek beraberlik alan Liverpool, bunu ligin ilk yarısında Manchester United karşısında almıştı. Oyunun son bölümüne 1-0 mağlup durumda giren Liverpool, bitime 5 dakika kala Lallana'nın golüyle eşitliği yakalamıştı. Kırmızılar, ligin ikinci yarısında karşılaştığı rakibini ise mağlup etmeyi başardı.