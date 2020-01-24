MAÇ SONUCU Borussia Dortmund 5 - 1 Köln

Almanya Bundesliga'nın 19. hafta mücadelesinde Dortmund, sahasında Köln'ü ağırladı. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmayı Dortmund 5-1 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.

Mücadelede gol perdesini ilk dakikada Guerreiro açarken 29'da Marco Reus ilk yarının skorunu belirledi. Dakikalar 48'i gösterdiğinde Jadon Sancho farkı üçe çıkardı. 64. dakikada Uth, Köln adına hayat belirtisini veren isim olurken 77. dakikada Brandt takımının dördüncü golünü kaydetti. Maçta son sözü ise 87'de Haaland sözledi.

Bu sonucun ardından Dortmund 36 puana yükselirken Köln ise 20 puanda kaldı.

ERLİNG HAALAND BOŞ GEÇMEDİ

Geçen hafta ilk kez Borussia Dortmund formasını giyen Norveçli oyuncu Augsburg karşısında hat-trick yapmıştı. Yıldız oyuncu Augsburg deplasmanında 56. dakikada oyuna girmiş ve 20 dakikada 3 gol atmayı başarmıştı.

Köln karşısında da ikinci yarıda oyuna dahil olan Haaland 77 ve 87. dakikada takımının 4 ve 5. gollerini attı. Toplam 2 maçta 55 dakika sahada kalan Norveçli yıldız çektiği 5 şutta gol oldu.

Köln'ün tek golünü ise 64. dakikada Mark Uth attı.

Öte yandan karşılaşmayı izleyen seyirci sayı 81 bin 365 kişi olarak açıklandı.

Bu sonuçla sarı-siyahlı ekip 36 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. Köln ise 20 puanla 13. sırada kaldı.