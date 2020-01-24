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’e ödülü

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Garry Rodrigues’e Gaziantep ödülü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir karşısında büyük bir değişiklik yapmayacak. Sadece Gaziantep maçının ikinci yarısında takımı ileri taşıyan isim olan Garry Rodrigues'i forma vererek ödüllendirmek istiyor. Bu noktada Tolga Ciğerci'nin kulübeye çekilerek Rodrigues'in 11'e alınması gündemde. Kaleci Altay'ın önünde stoperlerin Serdar ve Jailson, beklerin ise Isla ve Dirar olması bekleniyor. Yanal'ın Kayserispor karşısında sol bek olarak görev yapan Deniz'i kulübede başlatacağı bildirildi.
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Garry Rodrigues’e Gaziantep ödülü
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