Garry Rodrigues’e Gaziantep ödülü

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BUGÜN NELER OLDU

Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir karşısında büyük bir değişiklik yapmayacak. Sadece Gaziantep maçının ikinci yarısında takımı ileri taşıyan isim olan Garry Rodrigues'i forma vererek ödüllendirmek istiyor. Bu noktada Tolga Ciğerci'nin kulübeye çekilerek Rodrigues'in 11'e alınması gündemde. Kaleci Altay'ın önünde stoperlerin Serdar ve Jailson, beklerin ise Isla ve Dirar olması bekleniyor. Yanal'ın Kayserispor karşısında sol bek olarak görev yapan Deniz'i kulübede başlatacağı bildirildi.