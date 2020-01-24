Sivasspor yenilse de turladı

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçta rakibini evinde 4-0 mağlup eden Sivasspor, Yeni Malatya deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile dönse de toplamda 5-2'lik skorla turu geçen taraf oldu2. yarıda bu kez Yeni Malatya vitesi yükseltirken 79. dakikada Gökhan Töre sahneye çıktı. Deneyimli oyuncu beraberliği takımına getirirken morali yükselen Yeni Malatya, galibiyet için yüklenirken 90+3'te Chebake'nin golü 2-1'lik galibiyeti ev sahibine getirdi. Turu geçen taraf ise ilk maçı farklı kazanan Yiğido oldu.