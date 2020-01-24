Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika haberi: Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş getirildi! Kemal Özdeş kimdir?

Son dakika haberi: 'da 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirildi! Kemal Özdeş kimdir?

'de zor günler geçiren ve son 9 haftada yalnızca karşısında galip gelebilen , teknik direktör 'ın görevine son vermişti. Bu görev için daha önce 'un yollarını ayırdığı ve Altyapı Koordinatörlüğü görevinde bulunan ile görüşen Yeni Malatyaspor yönetimi, iki teknik adamla da anlaşma sağlayamamıştı. Yeni Malatyaspor, bu gelişme üzerine teknik direktörlüğe 'i getirdi. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 11:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş getirildi! Kemal Özdeş kimdir?

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve 9. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın'dan boşalan koltuğa Kemal Özdeş getirildi. Sarı-siyahlı ekip teknik direktörlük görevi için daha önce Ünal Karaman ve Tolunay Kafkas ile görüşmüştü.

Kemal Özdeş, son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ KEMAL ÖZDEŞ OLDU

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş getirildi! Kemal Özdeş kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN