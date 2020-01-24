Son dakika haberi: Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş getirildi! Kemal Özdeş kimdir?

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve 9. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın'dan boşalan koltuğa Kemal Özdeş getirildi. Sarı-siyahlı ekip teknik direktörlük görevi için daha önce Ünal Karaman ve Tolunay Kafkas ile görüşmüştü.

Kemal Özdeş, son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ KEMAL ÖZDEŞ OLDU

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ KEMAL ÖZDEŞ OLDU

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır.

Büyük camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/z82btDIXTK — BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 23, 2020