Haftayı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı Denizlispor ve Çaykur Rizespor galibiyetleri ile kapatan Galatasaray, hafta sonu İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da bu karşılaşmanın hazırlıkları devam ederken, bir yandan da gündem stoper transferi...

Aslan, şimdiye kadar 3 transferi resmen noktalarken sıra stopere yapılacak takviyeye geldi. Galatasaray'da milli takımda sakatlanan Luyindama sezonu kapatırken, yıldız ismin sözleşmesinin dondurulması ve yerine takviye yapılması bekleniyor. Mevcut yabancı sayısını düşürmek zorunda olan Galatasaray, bu bölgeye Türk asıllı bir ismi dahil ederek rahatlamak istiyor. Bunun için en güçlü aday ise Roma forması giyen Mert Çetin...

FATİH TERİM İKNA EDECEK!

Roma'da sık süre bulamayan Mert Çetin için Galatasaray ilk 11 garantisi vererek transferi noktalamak istiyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, daha çok süre almak adına kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakan Mert Çetin'i bu yolla ikna etmek istiyor. Fanatik'te yer alan habere göre bu sezon yalnızca 5 maçta forma giyen Mert Çetin için Galatasaraylı yöneticiler ikinci kez Roma ile masaya oturacak.