Tur elleriyle geldi

ÇİMŞİR'DEN

ŞANSALAN

VAR'DA

NEWTON

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 26'ncı dakikada sahaya müdahale etti. Yazdığı notu Ndiaye'ye gönderen Çimşir, Senegalli oyuncudan orta sahada Obi Mikel'e daha fazla yardım etmesini istedi. Tur için mutlu olduklarını söyleyen Çimşir, "Hakem kötü bir performans sergiledi. Daha dikkatli olmaları lazım" dedi.Erce Kardeşler, "Genel olarak aldığımız sonuçtan dolayı mutlu değiliz, bize yakışmayan bir oyun oynadık. Hüseyin hoca devre arasında bize destek oldu. Bu bizim için kazaydı, kulağımıza küpe olsun. Bu maçı burada bırakıp Malatya'ya hazırlanacağız. Kendime bir şey demem doğru olmaz, turu atladığımız için mutluyuz" diye konuştu.DenizliTrabzonspor karşılaşmasında Nwakaeme'ye gösterdiği kırmızı kartla büyük bir hataya imza atan Ali Şansalan MHK tarafından hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçına Video Asistan Hakem (VAR) olarak atandı. Şansalan'ın, hatalı kırmızı kartı sonrası bir süre dinlenmesi beklenirken MHK, Şansalan'ın performansını görmeden maça ataması da tartışma yarattı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem Ali Şansalan'ın gösterdiği skandal kırmızıya tepki gösterdi. Ağaoğlu, "Nwakaeme'ye kesinlikle temas var. VAR'ın uyarması gerekirdi." dedi. Ağaoğlu,sorusuna ise,Başkaları bizimle uğraşıyor ama bizim başkaları ile uğraşacak halimiz yok" yorumunu yaptı.Bordo-mavili takımın anlaştığı Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard'ın yardımcısı Eddie Newton Trabzon'a geldi. 48 yaşındaki İngiliz antrenör bugün resmi imzayı atacak. Pro lisansı da bulunan Newton'ın, Çimşir'in ikinci yardımcısı olarak göreve başlayacağı kaydedildi.